La protection des ouvrages aux chocs est essentielle pour préserver la durabilité des constructions et la sécurité des personnes. Dans les zones exposées aux impacts (parkings, locaux techniques, circulations, entrepôts…), il est indispensable d’installer des dispositifs capables d’absorber les contraintes mécaniques et de limiter les dégradations.

Arceaux de protection, butées, bornes, bandes de protection murale, rails pare-chocs ou cornières : ces équipements préviennent les détériorations causées par les véhicules, les engins de manutention ou les chocs accidentels.

Cette page propose une sélection de solutions de protection contre les chocs destinées aux professionnels du BTP, pour sécuriser les ouvrages dès leur mise en œuvre et garantir leur intégrité dans le temps.