La protection et clôture de piscine est indispensable pour sécuriser les abords des bassins, conformément à la réglementation en vigueur. Elle prévient les risques de chute, notamment pour les jeunes enfants, tout en préservant l’esthétique du site. Les dispositifs proposés incluent des clôtures fixes ou amovibles, en verre, aluminium, acier ou PVC, associées à des portillons à fermeture sécurisée. Certains modèles s’intègrent discrètement à l’environnement paysager tout en offrant une haute résistance aux UV et à l’humidité. En plus de leur rôle sécuritaire, ces équipements délimitent les zones d’accès et valorisent l’aménagement extérieur. Professionnels de la construction ou de la rénovation de piscines, retrouvez ici une sélection de solutions conformes aux normes NF P90-306, pensées pour allier sécurité, design et durabilité.