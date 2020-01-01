Purgeur d'air, condensateur

Les purgeurs d’air et condensateurs sont des composants essentiels pour garantir la performance et la sécurité des installations de chauffage, de climatisation ou de production de vapeur. Le purgeur d’air permet d’évacuer automatiquement les bulles d’air présentes dans les circuits hydrauliques, évitant ainsi les bruits, pertes de rendement et risques de corrosion. Le condensateur, quant à lui, joue un rôle clé dans les systèmes thermodynamiques en assurant le transfert de chaleur et la condensation des gaz frigorigènes. Ces équipements sont indispensables pour optimiser le fonctionnement des installations thermiques, qu’il s’agisse de projets neufs ou de rénovation. Retrouvez ici une sélection de purgeurs et condensateurs adaptés aux exigences des professionnels du BTP.