Raboteuse, mortaiseuse à bois

Les raboteuses et mortaiseuses à bois sont des machines clés pour les opérations de calibrage, dégauchissage et tenonnage sur chantier ou en atelier. La raboteuse lisse et ajuste les surfaces en bois pour obtenir des planches parfaitement planes, tandis que la mortaiseuse permet de réaliser des tenons, mortaises ou entailles précises pour les assemblages traditionnels. Conçues pour répondre aux exigences professionnelles, elles combinent robustesse, puissance et précision. Dotées de commandes sécurisées, systèmes d’aspiration de copeaux et réglages complémentaires, elles garantissent confort d’utilisation et qualité de travail. Adaptées à la charpente, la menuiserie ou la fabrication de structures, ces machines contribuent à améliorer la productivité et la qualité des travaux bois. Découvrez notre sélection pour choisir l’équipement idéal, performant et fiable pour vos projets BTP.