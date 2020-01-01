Raccord pour corps de chauffe

Les raccords pour corps de chauffe sont des éléments indispensables à l’installation et à la bonne étanchéité des systèmes de chauffage, qu’il s’agisse de radiateurs, chaudières ou planchers chauffants. Ils assurent la connexion entre le corps de chauffe et le circuit hydraulique, garantissant une circulation fluide et sécurisée du fluide caloporteur. Disponibles en différents diamètres, matériaux (laiton, acier, multicouche) et configurations (droits, coudés, à compression), ces raccords s’adaptent aux contraintes spécifiques de chaque chantier. Pour les professionnels du BTP, ils représentent une solution fiable et durable pour des installations performantes et conformes aux normes. Parcourez notre sélection de raccords pour corps de chauffe adaptés à vos projets en neuf ou rénovation.