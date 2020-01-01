Le réchauffeur de fioul est un accessoire clé pour garantir une combustion optimale dans les installations de chauffage alimentées au fioul, notamment en période de froid. Il permet de fluidifier le combustible en le portant à une température adaptée avant son injection dans le brûleur, évitant ainsi les problèmes d’encrassement, de mauvais allumage ou de perte de pression. Indispensable pour les installations situées en extérieur ou dans des locaux non chauffés, le réchauffeur améliore la régularité du débit, la performance de combustion et la longévité du matériel. Disponible en différentes puissances et formats, il s’intègre facilement dans les systèmes existants. Découvrez notre sélection de réchauffeurs de fioul conçus pour les professionnels du BTP.