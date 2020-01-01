Remorque et semi-remorque

Les remorques et semi-remorques sont des solutions logistiques incontournables pour le transport de matériel, évacuation de déchets, engins ou matériaux sur chantier BTP. Les remorques plateaux, ridelles ou porte-engins, faciles à atteler à un véhicule utilitaire, offrent une grande polyvalence pour acheminer pelles, palettes ou outils encombrants. Les semi-remorques, attelées à un tracteur routier, supportent des charges très lourdes, avec des modèles benne basculante, surbaissé ou porte-conteneurs, et portent des volumes jusqu’à 33–34 euro-pallets pour une longueur de 13,6 m. Conçues en acier galvanisé ou aluminium, ces solutions garantissent robustesse, durabilité et conformité routière. Combinées à des équipements comme essieux directionnels, rampes de chargement ou systèmes de freinage hydraulique, elles améliorent la productivité et la sécurité. Parcourez notre sélection pour choisir la remorque adaptée à vos besoins de transport professionnel.