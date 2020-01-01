Le répartiteur de frais de chauffage est un dispositif électronique installé sur chaque radiateur, mesurant la différence de température entre le radiateur et l'air ambiant pour estimer la consommation de chaleur de chaque logement. Il permet une répartition équitable des coûts de chauffage en copropriété, incitant les occupants à adopter des comportements éco-responsables. Conforme aux réglementations en vigueur, notamment la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ce système est particulièrement adapté aux immeubles équipés de colonnes montantes. Facile à installer et souvent doté d'une relève à distance, le répartiteur de frais de chauffage est une solution efficace pour optimiser la gestion énergétique des bâtiments collectifs.