Reprise en sous-oeuvre, cave enterrée

La reprise en sous-œuvre est une technique essentielle pour renforcer ou modifier les fondations existantes, notamment lors de la création ou de l'aménagement de caves enterrées. Elle permet de stabiliser les structures en cas de faiblesse du sol, d'augmentation des charges ou de dégradations des fondations. Les méthodes employées incluent les puits alternés, les micropieux, les tranchées blindées ou encore le jet grouting, choisies en fonction des contraintes du chantier et des caractéristiques du terrain. Ces interventions nécessitent une étude préalable approfondie pour garantir la sécurité et la pérennité de l'ouvrage. Sur cette page, découvrez une sélection de solutions techniques conformes aux normes en vigueur, répondant aux exigences des professionnels du BTP pour vos projets de reprise en sous-œuvre et de création de caves enterrées.