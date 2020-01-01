Réseau de chaleur, chauffage urbain

Les réseaux de chaleur, aussi appelés chauffage urbain, sont des infrastructures stratégiques pour la transition énergétique et la décarbonation des villes. Ils permettent de distribuer, via des canalisations enterrées, de la chaleur produite localement (biomasse, géothermie, cogénération…) vers les bâtiments résidentiels, tertiaires ou publics. Pour garantir performance, sécurité et durabilité, ces réseaux nécessitent des équipements spécifiques : tubes pré-isolés, raccords, vannes, chambres de jonction, capteurs ou systèmes de régulation. Les professionnels du BTP, exploitants de réseaux et collectivités trouveront ici des solutions techniques adaptées aux contraintes de pose et d’exploitation. Découvrez une sélection de produits conformes aux normes en vigueur pour construire ou rénover vos infrastructures de chauffage urbain.