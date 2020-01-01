Réseau de télécommunication, câble, fibre optique

Les réseaux de télécommunication jouent un rôle central dans le développement des infrastructures numériques, que ce soit pour le résidentiel, le tertiaire ou les collectivités. Câbles, gaines, fibres optiques, boîtiers de raccordement, chambres télécom, dispositifs de protection ou d'identification : ces équipements assurent la transmission rapide et fiable des données. Face aux enjeux de déploiement du très haut débit et de la couverture réseau, les professionnels du BTP, installateurs télécoms et maîtres d’ouvrage doivent s’appuyer sur des solutions techniques robustes, normées et faciles à mettre en œuvre. Cette sélection de produits répond aux exigences de performance, de durabilité et d’évolutivité des chantiers de télécommunication, en neuf comme en rénovation.