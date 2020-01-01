Réservoir d'eau

Les réservoirs d’eau sont essentiels pour le stockage, la distribution ou la récupération de l’eau dans de nombreux contextes : chantiers, bâtiments agricoles, sites industriels ou équipements collectifs. En fonction des besoins, ils peuvent stocker de l’eau potable, des eaux pluviales ou des eaux techniques. Cuves rigides, citernes souples, réservoirs enterrés ou hors-sol… les solutions proposées répondent à des contraintes de volume, d’espace, de matériau et de réglementation. Pour les professionnels du BTP, bien choisir son réservoir permet d’assurer une gestion optimale de la ressource en eau, tout en garantissant la sécurité et la conformité des installations. Parcourez cette sélection pour trouver le réservoir adapté à votre projet.