Le réservoir pour stockage thermique est un composant clé des installations de chauffage, de climatisation ou de production d’eau chaude. Il permet d’accumuler l’énergie thermique produite, puis de la restituer en fonction des besoins du bâtiment, optimisant ainsi la régulation et la consommation d’énergie. Utilisé notamment avec les chaudières à biomasse, les pompes à chaleur ou les systèmes solaires, ce réservoir contribue à améliorer le rendement global de l’installation tout en réduisant les cycles de fonctionnement des générateurs. Disponible en différentes capacités et configurations, il s’intègre aussi bien en neuf qu’en rénovation. Découvrez notre sélection de réservoirs pour stockage thermique, conçus pour répondre aux exigences des professionnels du BTP.