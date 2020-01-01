Le robinet de radiateur est un élément incontournable pour réguler avec précision la température pièce par pièce dans un système de chauffage central. Qu’il soit manuel ou thermostatique, il permet de moduler le débit d’eau chaude entrant dans le radiateur, optimisant ainsi le confort thermique et la consommation d’énergie. Facile à installer, il convient aussi bien aux projets neufs qu’à la rénovation d’installations existantes. Les modèles thermostatiques offrent une régulation automatique en fonction de la température ambiante, contribuant à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Découvrez notre sélection de robinets de radiateur adaptés aux besoins des professionnels du BTP et conformes aux normes actuelles.