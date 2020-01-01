Dans le secteur du BTP, la découpe du métal exige précision, performance et sécurité. La famille scie – cisaille à métaux regroupe des équipements essentiels pour les professionnels : cisailles guillotine, cisailles à levier, grignoteuses, scies à ruban ou scies à froid. Ces outils sont conçus pour répondre à des besoins variés : découpe de tôles, profilés, tubes ou matériaux pleins, avec un minimum de déformation ou d’échauffement.

Les cisailles permettent un débit rapide et précis, tandis que les scies assurent une coupe nette et propre. Les grignoteuses sont idéales pour les découpes complexes sans bavure. Ces solutions offrent un vrai gain de productivité sur les chantiers, tout en réduisant la pénibilité et en garantissant la qualité des assemblages.

Explorez notre sélection d’équipements pour choisir l’outil le plus adapté à vos besoins en chantier, atelier ou industrie. Robustes, performantes et conformes aux exigences du bâtiment, ces machines optimisent vos travaux de découpe métallique.