Sécurité, Ancrage, garde-corps

La sécurité sur les chantiers et en toiture est une priorité pour les professionnels du BTP. Les dispositifs d’ancrage, garde-corps et autres équipements de protection collective jouent un rôle essentiel dans la prévention des chutes de hauteur. Installés en toiture, sur les passerelles, les terrasses ou les zones techniques, ces systèmes garantissent la sécurité des intervenants tout en respectant les normes en vigueur. Garde-corps fixes ou autoportants, points d’ancrage, lignes de vie : chaque solution répond à des usages spécifiques selon le type de bâtiment, la fréquence d’intervention et les contraintes techniques. Résistants, faciles à poser et conformes aux exigences réglementaires, ces produits assurent une protection durable. Retrouvez ici une sélection d’équipements de sécurité adaptés aux professionnels du bâtiment.