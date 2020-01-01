Semelle, longrine, plot pour fondation

Les semelles, longrines et plots sont des éléments fondamentaux dans la réalisation des fondations, assurant la stabilité et la répartition des charges des structures. Les semelles, qu'elles soient filantes ou isolées, permettent de transmettre les charges des murs ou poteaux vers le sol. Les longrines, poutres en béton armé ou précontraint, relient les semelles ou plots entre eux, répartissant les charges et assurant la rigidité de l'ensemble. Les plots, quant à eux, sont des fondations ponctuelles utilisées sous les poteaux ou les longrines, particulièrement adaptés aux terrains hétérogènes ou en pente. L'utilisation de ces éléments préfabriqués facilite la mise en œuvre, réduit les délais de chantier et garantit une qualité constante. Conformes aux normes en vigueur, ces solutions répondent aux exigences des professionnels du BTP en matière de performance, de durabilité et d'adaptabilité aux contraintes spécifiques de chaque projet.