La serre est une structure incontournable pour les professionnels de l’agriculture, du maraîchage, de l’horticulture et de la recherche agronomique. Elle permet de contrôler les conditions climatiques (lumière, humidité, température) afin de favoriser la croissance des cultures tout au long de l’année.

Disponibles en version tunnel, verre ou polycarbonate, les serres répondent à des usages variés : production intensive, expérimentation, protection des plantes ou encore intégration dans des projets de bâtiments durables (toitures végétalisées, serres urbaines).

Sur cette page, retrouvez une sélection de serres et d’accessoires techniques destinés aux professionnels du BTP, du paysage ou du secteur agricole. Des solutions pensées pour optimiser l’espace, les rendements et l’impact environnemental.