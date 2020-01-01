Silo pour ciment, granulats

Les silos pour ciment et granulats sont des équipements clés dans la préparation du béton et des mortiers, garantissant un stockage sécurisé, une alimentation automatique et un dosage précis des matériaux. Cette famille comprend des silos à ciment, silos à sable ou gravier, silos mobiles et silos fixes, équipés de vis sans fin, capteurs de niveau, trémies calibrées et systèmes d’étanchéité pour protéger les matériaux de l’humidité.

Robustes et conformes aux exigences BTP, ils assurent une distribution homogène et continue vers les centrales, malaxeurs ou machines de dosage, tout en limitant les pertes et manutentions manuelles. Adaptés à tous types de chantiers ou sites de production, ils facilitent la logistique, optimisent l’efficacité des flux et garantissent des mélanges de qualité. Une solution fiable pour maîtriser vos approvisionnements et renforcer la performance de vos opérations béton.