La sortie de toit est un élément indispensable pour le bon fonctionnement des conduits de fumée, de ventilation ou d’évacuation sanitaire. Placée en partie haute de la toiture, elle assure la continuité du conduit à travers la couverture tout en garantissant l’étanchéité à l’air et à l’eau. Que ce soit pour une cheminée, une VMC, un poêle à bois ou une chaudière, la sortie de toit doit être conforme aux normes en vigueur et adaptée au type de conduit utilisé. Elle joue également un rôle esthétique, avec des finitions variées (inox, terre cuite, peintes…) permettant une intégration harmonieuse à la toiture. Résistantes aux intempéries et faciles à poser, ces solutions techniques répondent aux besoins des professionnels du BTP en neuf comme en rénovation. Retrouvez ici une sélection de sorties de toit performantes et durables.