La soupape de sécurité est un dispositif indispensable dans toute installation de chauffage ou de production d’eau chaude. Elle a pour fonction principale de protéger le circuit contre les surpressions en évacuant automatiquement le fluide en excès lorsque la pression dépasse un seuil critique. Ce mécanisme prévient les risques de détérioration des équipements et garantit la sécurité des personnes et des installations. Les soupapes sont disponibles en différents calibres et matériaux pour s’adapter aux spécificités de chaque projet, en neuf comme en rénovation. Que ce soit pour des chaudières, ballons d’eau chaude ou circuits fermés, elles répondent aux normes en vigueur. Découvrez notre sélection de soupapes de sécurité pensées pour les professionnels du BTP.