Structure légère tridimensionnelle

Les structures légères tridimensionnelles offrent des solutions innovantes pour des constructions alliant légèreté, robustesse et esthétique. Constituées de réseaux de barres ou de poutres assemblées en treillis spatiaux, ces structures permettent de couvrir de grandes portées sans supports intermédiaires, optimisant ainsi l'espace et la luminosité. Leur conception modulaire facilite une mise en œuvre rapide, réduisant les délais de chantier et les coûts associés. Adaptées à divers projets tels que les halls d'exposition, les centres sportifs ou les bâtiments industriels, elles répondent aux exigences de la RE2020 en matière de performance énergétique et de durabilité. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de structures légères tridimensionnelles, combinant innovation, efficacité et respect des normes environnementales.​