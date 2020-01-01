Support, étai

Les supports et étais jouent un rôle essentiel dans la stabilité provisoire des ouvrages en construction, en assurant le contreventement, le nivellement et le maintien des structures. Disponibles en modèles manuels ou automatiques, ces étais sont conçus pour supporter des charges verticales et horizontales (compression et traction), parfaits pour les coffrages, prémurs, façades ou planchers. Grâce à leurs embases articulées, broches de blocage et tubes réglables, ils garantissent un alignement précis et sécurisé. Faciles à régler, robustes et conformes aux normes de sécurité, ils limitent les risques de flambement et d’effondrement. Parcourez notre gamme de supports et étais pour équiper vos chantiers BTP avec efficacité, fiabilité et prévention optimale des risques.