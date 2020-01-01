Le système de contrôle de brûleur est un dispositif essentiel pour piloter, sécuriser et optimiser le fonctionnement des brûleurs à gaz, fioul ou biomasse. Il assure la gestion automatique des phases d’allumage, de surveillance de flamme, de sécurité et d’arrêt du brûleur en cas d’anomalie. Intégré dans les chaufferies ou systèmes thermiques, ce système garantit une combustion efficace, une réduction des émissions polluantes et une conformité aux normes en vigueur. Les professionnels du BTP l’utilisent aussi bien en construction neuve qu’en rénovation d’installations de chauffage industriel ou collectif. Retrouvez ici une sélection de systèmes de contrôle de brûleur fiables, programmables et adaptés aux exigences des installations modernes.