Le système de maintien de pression est indispensable au bon fonctionnement des installations de chauffage ou de refroidissement en circuit fermé. Il permet de stabiliser la pression du réseau hydraulique, en compensant les variations liées aux changements de température ou aux pertes de fluide. En prévenant les surpressions ou les dépressions, il protège durablement les équipements (chaudières, pompes, vannes) et garantit leur performance. Ces systèmes peuvent inclure un vase d’expansion, un groupe de maintien automatique ou une pompe de recharge. Faciles à intégrer dans les projets neufs comme en rénovation, ils répondent aux exigences de sécurité et de durabilité du secteur. Retrouvez ici une sélection de solutions adaptées aux besoins des professionnels du BTP.