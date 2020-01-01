Système vidéo de recul

Les systèmes vidéo de recul sont des dispositifs essentiels pour améliorer la sécurité et la précision des manœuvres d’engins de chantier, véhicules de TP, camions ou nacelles. Cette technologie regroupe des caméras de recul, écrans HD embarqués, radars de proximité et enregistreurs, fournissant une visibilité en temps réel sur les zones aveugles et les angles morts. Fiables et durables, ces équipements sont conçus pour résister aux projections, aux vibrations et aux intempéries, tout en offrant une image nette jour comme nuit.

En facilitant les manœuvres complexes – marche arrière, stationnement, évolution en zone restreinte – ces systèmes réduisent les risques de collision, protègent les opérateurs et sécurisent les chantiers. Ils contribuent également à la conformité aux exigences réglementaires en termes de prévention et de traçabilité. Optez pour une solution vidéo adaptée pour renforcer le contrôle, la sécurité et l’efficacité de vos déplacements.