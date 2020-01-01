Table en plomb

Les tables en plomb sont utilisées dans le secteur du bâtiment pour leurs propriétés uniques d’étanchéité, de souplesse et de résistance à la corrosion. Principalement destinées aux travaux de couverture, de zinguerie ou de protection de façades, elles permettent d’assurer une jonction étanche entre différents éléments de construction, notamment autour des cheminées, des noues ou des lucarnes. Le plomb est également utilisé dans des environnements spécifiques nécessitant une barrière contre les rayonnements (hôpitaux, laboratoires…). Malléable et durable, il s’adapte parfaitement aux formes complexes et offre une excellente tenue dans le temps. Les tables en plomb proposées ici répondent aux exigences des professionnels du BTP en matière de performance, de sécurité et de conformité réglementaire.