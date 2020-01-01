Taraudage, coupe-tuyaux, coupe-boulon

Les outils de taraudage, coupe-tuyaux et coupe-boulon sont indispensables aux professionnels du bâtiment, de la plomberie et de la maintenance. Le taraudage permet de créer ou réparer des filetages précis pour assurer des assemblages fiables et durables. Le coupe-tuyaux garantit une découpe nette et rapide des tubes, qu’ils soient métalliques, plastiques ou multicouches, sans déformation ni bavure. Quant au coupe-boulon, il offre une puissance de coupe idéale pour sectionner tiges, câbles, chaînes ou boulons résistants, tout en assurant un gain de temps sur chantier. Ces outils, adaptés aux contraintes du BTP, contribuent à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des interventions. Découvrez la sélection disponible pour équiper vos chantiers avec des solutions professionnelles performantes.