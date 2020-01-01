Le té de réglage est un accessoire hydraulique incontournable dans les installations de chauffage, notamment pour les radiateurs. Placé en sortie de radiateur, il permet de réguler et d’équilibrer le débit d’eau chaude dans chaque émetteur, assurant ainsi une distribution homogène de la chaleur dans tout le réseau. Indispensable pour les réglages hydrauliques en phase de mise en service ou de maintenance, il facilite aussi la vidange ou l’isolement de l’équipement sans interruption du circuit global. Disponible en versions droites ou coudées, manuelles ou avec vis de réglage, le té de réglage s’adapte aux configurations de chantier en neuf comme en rénovation. Découvrez notre sélection pensée pour les professionnels du BTP.