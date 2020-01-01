Tôle et bande en cuivre

Les tôles et bandes en cuivre sont des matériaux haut de gamme très prisés dans le secteur du bâtiment pour leurs performances techniques et leur esthétique. Utilisées principalement en couverture, zinguerie, étanchéité et habillage de façades, elles se distinguent par leur durabilité exceptionnelle, leur résistance à la corrosion et leur capacité à se patiner naturellement avec le temps. Malléable et facile à souder, le cuivre permet une mise en œuvre précise, y compris sur les détails architecturaux complexes. Il est également compatible avec les exigences de construction durable, étant 100 % recyclable. Ces produits répondent aux besoins des chantiers exigeants, qu’il s’agisse de rénovation de patrimoine ou de projets contemporains. Retrouvez ci-dessous une sélection de solutions professionnelles en cuivre adaptées à vos applications.