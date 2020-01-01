Tonnelle et pergola

Les tonnelles et pergolas sont des structures extérieures qui permettent de créer des espaces ombragés et conviviaux, tout en valorisant l’architecture des bâtiments. Très appréciées dans les projets résidentiels, hôteliers ou tertiaires, elles conjuguent fonctionnalité, confort et esthétique.

Disponibles en version adossée, autoportée, bioclimatique ou avec toile rétractable, ces équipements s’adaptent aux contraintes de chaque projet : orientation, surface, style architectural ou exigences climatiques.

Cette page rassemble une sélection de tonnelles et pergolas pensées pour les professionnels du BTP, de l’aménagement paysager ou de la menuiserie extérieure, avec des solutions durables et faciles à installer pour optimiser les espaces extérieurs.