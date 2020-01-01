Le traitement des eaux de chauffage est essentiel pour préserver la performance et la durabilité des installations thermiques en circuit fermé. Il vise à prévenir la corrosion, l’entartrage et la formation de boues qui peuvent altérer le rendement des chaudières, radiateurs et planchers chauffants. Les solutions disponibles incluent des inhibiteurs de corrosion, des produits de désembouage, des adoucisseurs et des filtres magnétiques. Ces dispositifs assurent une meilleure circulation du fluide caloporteur, réduisent les pertes énergétiques et prolongent la durée de vie des équipements. Adaptés aux installations neuves comme à la rénovation, ils répondent aux exigences des professionnels du BTP soucieux d’optimiser les performances énergétiques et de garantir la fiabilité des systèmes de chauffage.