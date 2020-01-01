Le traitement des eaux potables est un enjeu sanitaire majeur dans les projets de construction, d’aménagement ou de rénovation. Cette étape garantit la qualité de l’eau distribuée, qu’elle soit destinée à la consommation humaine, aux usages industriels ou collectifs. Filtration, désinfection, adoucissement, déchloration ou traitement UV : les technologies disponibles répondent à des exigences précises en matière de sécurité, de conformité aux normes et de performance. Pour les professionnels du BTP, ces solutions sont indispensables dans les bâtiments publics, les logements collectifs, les installations sensibles ou les zones isolées. Retrouvez ici une sélection d’équipements adaptés au traitement efficace et durable de l’eau potable.