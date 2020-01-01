Le transformateur d’allumage intermittent est un composant clé des brûleurs à gaz ou à fioul, chargé de générer une étincelle haute tension pour enflammer le combustible lors de chaque cycle d’allumage. Contrairement aux modèles à allumage permanent, il fonctionne uniquement pendant la phase d’allumage, ce qui réduit la consommation d’énergie et prolonge la durée de vie des équipements. Compact et fiable, il s’intègre facilement dans les systèmes de chauffage domestiques ou industriels. Conforme aux normes de sécurité en vigueur, il participe à la fiabilité globale de l’installation en garantissant une mise en service rapide et efficace. Découvrez notre sélection de transformateurs d’allumage intermittent adaptés aux besoins des professionnels du BTP.