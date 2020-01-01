Transport et stockage de combustible solide

Le transport et le stockage de combustibles solides — tels que le bois, les granulés (pellets) ou les briquettes — sont des étapes essentielles pour garantir l’alimentation continue et sécurisée des chaudières ou poêles à biomasse. Les solutions de stockage, qu’il s’agisse de silos, trémies ou réservoirs rigides ou souples, assurent la conservation du combustible à l’abri de l’humidité et des contaminants. Les systèmes de transport (vis sans fin, convoyeurs, systèmes pneumatiques) permettent une alimentation automatisée, fiable et régulière de l’appareil de chauffe. Adaptées aux usages domestiques, collectifs ou industriels, ces solutions optimisent la logistique et la performance énergétique. Découvrez notre sélection dédiée aux professionnels du BTP.