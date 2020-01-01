Treillage, support de plante

Les treillages et supports de plante permettent de structurer la végétation et d’enrichir les aménagements extérieurs, que ce soit en façade, en clôture ou dans les jardins. Ces éléments facilitent le guidage des plantes grimpantes, tout en apportant une valeur décorative aux espaces verts.

Qu’ils soient en bois, en métal ou en matériaux composites, les treillages s’adaptent à tous les styles architecturaux et aux contraintes de pose. Ils sont utilisés aussi bien pour des projets résidentiels que pour des aménagements urbains ou collectifs.

Sur cette page, retrouvez une sélection de supports végétaux et treillages pensés pour les professionnels du paysage, du BTP ou de l’aménagement, afin de créer des structures végétalisées durables et esthétiques.