Tribune et podium

Les tribunes et podiums sont des structures indispensables pour accueillir du public ou mettre en valeur des intervenants dans les espaces sportifs, culturels ou événementiels. Modulaires, démontables ou fixes, ces équipements s’adaptent à tous types de projets, en intérieur comme en extérieur.

Tribunes repliables, gradins, podiums scéniques, estrades ou structures événementielles : chaque solution répond à des besoins précis en capacité, confort, visibilité et sécurité.

Sur cette page, retrouvez une sélection de tribunes et podiums conçus pour les collectivités, les aménageurs d’espaces sportifs ou les professionnels de l’événementiel, avec des produits conformes aux normes en vigueur et faciles à installer.