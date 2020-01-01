Tronçonneuse, meuleuse pour pierre

Dans les secteurs du BTP, de la taille de pierre et de la maçonnerie, la tronçonneuse et meuleuse pour pierre sont des équipements incontournables pour assurer des coupes, tronçonnages et meulages précis sur matériaux résistants. Cette famille englobe des tronçonneuses portatives, tronçonneuses à sol, meuleuses angulaires, ainsi que leurs disques et lames diamantés adaptés au granit, marbre, béton ou pierre naturelle. Conçues pour offrir puissance, durabilité et maniabilité, ces machines garantissent des découpes nettes, sans éclats, tout en maîtrisant les vibrations et la poussière.

Que ce soit pour créer des joints, ajuster des pierres de parement, découper des dalles ou réaliser des encoches, ces outils optimisent la productivité, réduisent la fatigue et assurent la sécurité des opérateurs grâce à des systèmes d’abrasion maîtrisés. Explorez notre sélection de tronçonneuses et meuleuses professionnelles, compatibles avec différents diamètres de disques et puissances, pour trouver la solution adaptée à vos besoins chantier et obtenir un travail soigné et efficace.