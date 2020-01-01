Tuile en terre cuite

​Les tuiles en terre cuite sont des éléments de couverture traditionnels, appréciés pour leur durabilité, leur esthétique et leurs performances en matière d'étanchéité. Fabriquées à partir d'argile cuite, elles offrent une excellente résistance aux intempéries et s'intègrent harmonieusement dans divers styles architecturaux. Disponibles en plusieurs formes, telles que les tuiles plates, à emboîtement ou canal, elles s'adaptent aux spécificités régionales et aux contraintes techniques des bâtiments. Par exemple, la tuile Fériane® de Monier reproduit l'esthétique des toits canal tout en offrant un confort de pose et une adaptabilité aux pentes faibles. De son côté, Terreal a lancé "La Losangée", une tuile destinée à la rénovation des bâtiments historiques, rappelant le style des anciennes tuiles à emboîtement de la fin du 19ᵉ siècle. Ces innovations témoignent de la volonté des fabricants d'allier tradition et modernité pour répondre aux exigences des professionnels du BTP. Découvrez notre sélection de tuiles en terre cuite, alliant qualité, performance et respect des normes en vigueur, pour sublimer et protéger durablement vos toitures.​