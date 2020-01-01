Le vase d’expansion est un élément essentiel des installations de chauffage, de climatisation ou de production d’eau chaude sanitaire en circuit fermé. Il permet d’absorber les variations de volume du fluide caloporteur liées aux changements de température, en maintenant une pression stable dans le réseau. Grâce à sa membrane ou à sa vessie, le vase d’expansion prévient les surpressions, les pertes de fluide et les dommages aux équipements (pompes, chaudières, tuyauteries). Disponible en version à membrane fixe ou remplaçable, il s’adapte à tous les types d’installations, du résidentiel à l’industriel. Découvrez notre sélection de vases d’expansion robustes, fiables et conformes aux normes, pour garantir la sécurité et la durabilité de vos systèmes thermiques.