Végétaux pour espace vert

Les végétaux sont au cœur de l’aménagement paysager, qu’il s’agisse d’espaces publics, de jardins résidentiels ou de projets urbains. Arbres, arbustes, haies, plantes vivaces ou graminées permettent de structurer les extérieurs, d’améliorer le cadre de vie, mais aussi de répondre à des enjeux environnementaux comme la biodiversité, la gestion des eaux ou le confort thermique. Pour les professionnels du paysage, les urbanistes, les collectivités ou les entreprises du BTP, le choix de végétaux adaptés au climat, au sol et à l’usage prévu est essentiel. Cette sélection de végétaux pour espaces verts propose des solutions variées et durables pour végétaliser efficacement vos projets d’aménagement. Découvrez les espèces et gammes proposées pour créer des espaces verts esthétiques, fonctionnels et respectueux de l’environnement.