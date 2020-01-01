Véhicule spéciaux, citerne, silo

Les véhicules spéciaux, citernes et silos sont conçus pour répondre aux besoins logistiques spécifiques des chantiers BTP : transport de matériaux en vrac, stockage mobile ou distribution de fluides. Les camions-citernes permettent d’acheminer de l’eau, des carburants ou des liants en toute sécurité, avec des cuves calibrées, pompes intégrées et systèmes de remplissage rapide. Les silos mobiles offrent quant à eux une solution de stockage sur site pour le ciment, le plâtre ou les granulats, avec dosage automatisé et options de pesage. Robustes, conformes aux normes de sécurité, ces véhicules assurent un approvisionnement fluide et continu sur le chantier. Retrouvez une gamme de véhicules techniques et équipements dédiés à la gestion des flux spécifiques, pour optimiser productivité et autonomie sur site.