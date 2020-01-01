Le véhicule tracteur est indispensable pour les opérations de remorquage sur chantier, dans les carrières ou en zones logistiques. Conçu pour tracter remorques, semi-remorques ou matériels lourds, il assure une traction puissante, une stabilité optimale et une grande maniabilité, même sur sols irréguliers ou encombrés. Robuste et performant, il est disponible en versions 4x2, 4x4 ou 6x4, motorisation diesel ou électrique, avec cabine simple ou double selon les besoins. Certains modèles intègrent des systèmes de freinage renforcés, des crochets de remorquage automatiques et une transmission adaptée aux fortes charges. Conforme aux exigences de sécurité du BTP, le tracteur facilite la logistique des approvisionnements et le transport interne sur chantier. Retrouvez une sélection de véhicules tracteurs adaptés aux contraintes du terrain, avec un excellent rapport puissance/consommation.