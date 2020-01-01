Les véhicules utilitaires sont des atouts incontournables pour les professionnels du BTP, assurant l’acheminement de matériel, le transport d’équipes et la logistique sur chantier. Fourgons, châssis, bennes et plateaux sont conçus pour évoluer sur terrains difficiles, avec une robustesse et une endurance adaptées aux environnements BTP. Des modèles simples jusqu’aux versions cabine approfondie double, ils offrent des volumes utiles jusqu’à 22 m³, des motorisations diesel, essence ou électrique (E-Tech), et des équipements modulaires – hayon, crochets, racks, rangements spécialisés. Conformes aux exigences CACES, sécurité et ergonomie, ils optimisent les flux de chantier tout en offrant une capacité de charge élevée et une maniabilité idéale. Parcourez notre sélection pour choisir le véhicule utilitaire le plus adapté à vos besoins métiers, en achetant ou en louant.