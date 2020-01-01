La verrière est un élément architectural prisé pour son apport en lumière naturelle, sa capacité à structurer les espaces et son esthétique contemporaine. Qu’elle soit utilisée en façade, en toiture ou en séparation intérieure, elle permet de créer des ambiances lumineuses tout en conservant une certaine isolation thermique et acoustique.

Dans le secteur du BTP, les verrières se déclinent en une variété de formes, matériaux et finitions, avec des solutions adaptées aux projets résidentiels, tertiaires ou industriels. Leur mise en œuvre répond à des exigences techniques spécifiques, en lien avec l’étanchéité, la ventilation ou la sécurité.

Cette page propose une sélection de verrières et accessoires conçus pour les professionnels de la construction, de la menuiserie et de l’aménagement intérieur.