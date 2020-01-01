Les abris à coffret pour compteur assurent la protection, l’accessibilité et la pérennité des compteurs d’eau, de gaz ou d’électricité installés en extérieur. Conçus pour résister aux intempéries, aux chocs et aux intrusions, ces abris préservent les équipements techniques tout en facilitant leur relevé ou leur maintenance. Disponibles en différents matériaux (PVC, polyester, béton...), formes et dimensions, ils s’adaptent aux contraintes de chaque site : maison individuelle, immeuble collectif, local technique ou installation industrielle. Pour les professionnels du BTP et les exploitants de réseaux, ces solutions garantissent une installation conforme, discrète et durable. Retrouvez ici une sélection d’abris prêts à poser.