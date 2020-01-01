Equipement de réseau divers

Les équipements de réseau dits « divers » regroupent une large gamme de solutions techniques indispensables au bon fonctionnement, à la protection et à la maintenance des réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité ou de télécommunications. Bouches à clé, tampons, grilles, regards, coffrets ou accessoires de raccordement : ces produits sont essentiels pour garantir l’accessibilité, la sécurité et la durabilité des infrastructures souterraines. Utilisés sur des chantiers de voirie, de VRD ou de construction neuve, ils répondent à des normes strictes en matière de résistance, d’étanchéité et de praticité. Cette sélection s’adresse aux professionnels du BTP, entreprises de travaux publics et collectivités à la recherche de solutions fiables pour l’équipement complet de leurs réseaux. Découvrez ici les produits adaptés à vos besoins de terrain.