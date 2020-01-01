Accessoire pour charpente

Indispensables à la solidité et à la durabilité des structures, les accessoires pour charpente jouent un rôle clé dans l’assemblage, le renfort et la fixation des éléments porteurs. Connecteurs métalliques, équerres, sabots, platines, visserie ou encore pièces d’assemblage spécifiques : ces composants techniques garantissent la stabilité de l’ouvrage tout en facilitant sa mise en œuvre. Que ce soit pour des charpentes en bois, métalliques ou mixtes, les professionnels du bâtiment doivent pouvoir s’appuyer sur des produits fiables, résistants et conformes aux normes en vigueur. Cette page regroupe une sélection complète d’accessoires pour charpente, adaptés à tous les types de structures et de configurations. Des solutions pensées pour optimiser vos chantiers et assurer la sécurité des réalisations, en neuf comme en rénovation.