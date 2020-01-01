La plaque de connexion pour charpente bois est un élément de fixation indispensable pour garantir la solidité et la stabilité des structures. Fabriquée en acier galvanisé ou en inox, elle permet d’assembler de manière fiable les différentes pièces de charpente en bois, qu’il s’agisse de fermes, pannes, solives ou chevrons. Grâce à ses perforations, elle facilite la mise en œuvre par clouage ou vissage, offrant une grande résistance mécanique et une répartition optimale des charges. Utilisée aussi bien en construction neuve qu’en rénovation, la plaque de connexion assure la pérennité des assemblages tout en simplifiant le travail sur chantier. Les professionnels du BTP disposent ainsi d’une solution éprouvée pour répondre aux exigences structurelles et réglementaires. Parcourez les produits proposés pour sélectionner la plaque de connexion adaptée à vos projets de charpente bois.