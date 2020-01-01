Accessoire pour plaque métallique

Indispensables à la bonne mise en œuvre des couvertures et bardages, les accessoires pour plaques métalliques assurent l'étanchéité, la fixation et la finition des installations. Qu’il s’agisse de vis auto-perceuses, de faîtages, de rives, de jonctions ou de bandes de solin, ces éléments techniques complètent la pose des plaques nervurées ou ondulées et garantissent la performance globale du système. Bien choisis, ils renforcent la tenue dans le temps, la résistance au vent et la protection contre les infiltrations. Les professionnels du BTP doivent veiller à la compatibilité des accessoires avec les matériaux utilisés (acier, aluminium, inox) et au respect des normes en vigueur. Retrouvez ici une sélection complète d’accessoires pour plaques métalliques, adaptés à tous les types de chantiers, pour une pose rapide, fiable et durable.